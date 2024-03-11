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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. سكان غزة يستقبلون رمضان بصمود وصبر رغم تفاقم الأزمة

الأهالي في غزة
الأهالي في غزة
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يستقبل أهالي غزة شهر رمضان هذا العام في ظل ظروف حياتية صعبة ومعاناة متفاقمة وسط انتشار الجوع وانعدام سببل الحياة. 
واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، من خلال تقرير لها عن كيف استقبل أهل غزة رمضان المبارك في ظل الحرب والجوع؟
وذكر التقرير أن وسط أتون الحرب استقبل الفلسطنيون شهر رمضان بصمود وصبر رغم انعدام موارد الحياة، ورغم تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث حاولوا النازحون نشر الفرح علي المخيمات من خلال تزيينها بزينة مضان وتعليق الفوانيس. 
كما استمعوا إلى الأغاني الرمضانية ليشعروا بالأجواء المعتاد عليها ونشر الفرحة، وبث الأمل والتماسك في الحياة. 
وتمنوا سكان غزة أن في رمضان القادم تكون استقرت غزة وعادت وانتهت الحرب وفك الحصار، وعودة فلسطين أفضل من الأول. 
 

الحرب في غزة استقبال شهر رمضان المبارك