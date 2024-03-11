«العربية للتصنيع» تفوز بعقد المناقصة الدولية لإنشاء 4 مصانع تدوير مخلفات مصرف كتشنر

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، بمقر وزارة التنمية المحلية، عقد إنشاء ٤ مصانع تدوير مخلفات في إطار مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر – مكون المخلفات الصلبة- حيث وقع كل من اللواء أ.ح مهندس إسماعيل سيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD) التابعة للهيئة العربية للتصنيع، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية.

في هذا السياق، أشاد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون الجاد والمستمر مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية، ولها انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة، ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وفيما يتعلق بتوقيع العقد، أوضح أن هذا التعاون يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الأعمال والمشروعات المستهدفة ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر- مكون المخلفات الصلبة - من أجل تحقيق أعلى عائد بيئى واقتصادى مستدام لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.

من جانبه أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتعاون القائم بين الوزارة ووزارة التعاون الدولي والإتحاد الأوروبي والدعم المستمر الذي يقدمه فى إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم عمل الإدارة المحلية فى مصر، وخاصة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر – مكون المخلفات الصلبة- والذى بدوره يعزز تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في جميع المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن المشروع يهدف إلى دعم منظومة النظافة في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والواقعة بنطاق مصرف كتشنر من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وإعادة تأهيل جراجات وجمع ونقل المخلفات الصلبة، وذلك لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي مما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المحافظات المستهدفة من المشروع.

ووجه اللواء هشام آمنة بأهمية الاسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة علي أرض محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ وسرعة دخول تلك المصانع للخدمة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرا إلي حرص الوزارة علي توطين الصناعة ودعم الشركات الوطنية والقطاع الخاص المصري، فيما يخص مجال المخلفات البلدية الصلبة.

وخلال مراسم توقيع العقد، أشار اللواء أ.ح مهندس إسماعيل سيد أن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD فازت في المناقصة الدولية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لإنشاء 4 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، بقيمة ٣٨.٨ مليون يورو، ومدة تنفيذه 22 شهرا تبدأ في مارس ٢٠٢٤ وتنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

وذكر أن هذا العقد يتم في إطار مشروع تطهير مصرف كتشنر الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، والممول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنحة من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن هذا يعد ثاني أكبر برنامج تدوير مخلفات صلبة على مستوى العالم يموله البنك الأوروبي.

وأوضح أن مصانع التدوير تتضمن ٣ مصانع بمحافظة كفر الشيخ بمدن دسوق والحامول وكفر الشيخ بطاقة إنتاجية ١٨٠٠ طن مخلفات صلبة يوميا، والمصنع الرابع بمحافظة الدقهلية بمدينة بلقاس بطاقة إنتاجية ٦٠٠ طن مخلفات صلبة يوميا.

وأضاف أن تصميم المنظومة للمصانع الأربعة، يتم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال.

وبدوره أعرب الدكتور هشام الهلباوي عن شكره لدعم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والشراكة البناءة والتعاون المثمر بينه وبين الوزارة من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية على أهمية دور شركاء التنمية فى تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية من خلال تنفيذ خطة أنشطة مشروع كتشنر التى تسهم فى خلق منظومة متكاملة للنظافة تبدأ من الجمع والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن للمخلفات فى المحافظات الثلاثة المنفذ فيها المشروع وهى الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

كما أكد الدكتور هشام الهلباوي، حرص وزير التنمية المحلية على ضرورة سرعة تنفيذ خطة مشروعات مصرف كتشنر لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة التى تنفذها الدولة المصرية، مشيرا إلي أن المشروع يسهم ايضًا في مجالات التطوير المؤسسي لإدارات المخلفات الصلبة علي مستوى المحافظات وتنمية قدراتهم علي التخطيط الجيد وإعداد قواعد البيانات وتحليلها لتحديد الفجوات والاحتياجات الفعلية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة فضلًا عن ذلك تم تطوير أداة لمتابعة مصانع التدوير والمعالجة لتسهيل إدارة العمليات بمرافق المعالجة.