أوكرانيا: مقتل 5 آلاف روسي وتدمير 74 دبابة خلال الأسبوع الماضي فقط

أفاد متحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه كوفاليوف، اليوم الاثنين بأنه خلال الأسبوع الماضي فقط، خسرت روسيا أكثر من 5000 جندي في أوكرانيا.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان المتحدث قوله "خلال الأسبوع الماضي، بلغ إجمالي خسائر الروس في القوة البشرية 5040، كما تم تدمير 74 دبابة، فضلا عن 162 عربة قتالية مدرعة، و208 أنظمة مدفعية، و8 قاذفات صواريخ متعددة، و9 أنظمة دفاع جوي، و219 على المستوى العملياتي والتكتيكي وطائرات مسيرة وصاروخين كروز و329 شاحنة عسكرية و42 وحدة من المعدات المتخصصة".



ووفقا للمسؤول، خلال الأسبوع الماضي، اعترضت أوكرانيا 138 من أصل 159 طائرة بدون طيار من طراز شاهد هجومية في اتجاه واحد، كما ضربت القوات الجوية الأوكرانية 65 مجموعة من القوى العاملة والأسلحة ونقطة مراقبة للطائرات بدون طيار.



وخلال الأسبوع الماضي، اشتبكت وحدات الصواريخ الأوكرانية مع 10 مجموعات معادية، و7 أنظمة دفاع جوي، و3 نقاط مراقبة، و4 مستودعات ذخيرة، و10 أنظمة مدفعية على مواقع إطلاق النار، و6 أنظمة حرب إلكترونية، ومستودع وقود، ورادار، وقاذف اللهب الثقيل.