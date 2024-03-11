الجيزة تشكل لجان مرور دورية على معارض أهلاً رمضان والسلاسل التجارية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مديريات الطب البيطري والتموين بمواصلة المرور علي معارض أهلاً رمضان والسلاسل التجارية والمنافذ السلعية والماركت علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن للإطمئنان من توافر السلع و جودة اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية المعروضة للحفاظ علي السلامة العامة للمواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم خلال شهر رمضان.

وفي هذا الإطار قامت لجنة من إدارة التفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة بالبدء في أعمال المرور علي معارض أهلاً رمضان لبيع السلع واللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية والتي تشمل معارض " شارع ترعة الزمر بالعمرانية – شارع عمرو بن العاص بالبدرشين – طريق اسيوط بالحوامدية – شارع المطار بإمبابة – شارع عز الدين عمر بالطالبية " والتي أكدت في تقريرها من جودة وصلاحية المنتجات للإستهلاك الآدمي من حيث سلامة الأكياس ودرجة التجميد وتاريخ الإنتاج والصلاحية الي جانب جودة السلع الغذائية والتموينية المعروضة واللحوم والدواجن .

و شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي ضرورة المتابعة الدورية من قبل مديريات التموين والطب البيطري ومباحث التموين لما تشهده تلك المعارض من إقبال كثيف من قبل المواطنين علي مدار اليوم لتلبية احتياجتهم من السلع الأساسية والاستراتيجية للحفاظ علي السلامة العامة لهم .