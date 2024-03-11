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الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

استمرار حبس المتهمين بسرقة مخزن في الخليفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مخزن 15 يوما على ذمة التحقيق .
 وفي وقت سابق، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة من داخل مخزن، وبحوزتهما (2 جوال بلاستيكى يحتويان على "محول كهربائى، كابل كهرباء، عدد من الأدوات والعدة) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق

أسلوب التسلق استمرار حبس المتهمين النيابة العامة واقعة سرقة