استمرار حبس المتهمين بسرقة مخزن في الخليفة

قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مخزن 15 يوما على ذمة التحقيق .

وفي وقت سابق، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة من داخل مخزن، وبحوزتهما (2 جوال بلاستيكى يحتويان على "محول كهربائى، كابل كهرباء، عدد من الأدوات والعدة) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق