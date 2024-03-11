جامعة المنوفية ضمن الفئة الأولى Q1 بتصنيف سيماجو الإسباني لعام 2024

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة صنفت بتصنيف سيماجو الإسباني لعام 2024 ضمن جامعات الفئة الأولى Q1 بالمؤشر الإجمالي Overall، حيث أشارت نتائج التصنيف إلى إدراج 32 جامعة ومؤسسة تعليمية مصرية ضمن المؤسسات (Q1) أي الـ 25% الأعلى في التصنيف، منهم جامعة المنوفية حيث جاءت في المرتبة ١٤ علي مستوي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية.

وأوضح القاصد أن تصنيف "سيماجو" يستخدم ثلاثة عوامل هي: البحث العلمي، الاستشهادات والتعاون العلمي، موقع المؤسسة علي الانترنت، ولكل عامل من العوامل الثلاثة مؤشرات ووزن نسبي من إجمالي التقييم. ويتضمن تصنيف "SCimago"، قياسات فرعية تتعلق بعدد الأبحاث الموجودة علي قاعدة بيانات " سكوبس"، وعدد مخرجات المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات أجنبية، وكذلك معدل الاستشهادات، وعدد الأبحاث المنشورة دولياً مقارنة بعدد الباحثين، وبراءات الإختراع مشيرا إلى أنه تم إدراج 69 جامعة ومركز بحثي مصري في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2024

وأشار القاصد إلي ان تقدم الجامعة فى التصنيفات الدولية، جاء نتيجة الخطة التي اعدتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي، وبناء قدرات الباحثين، و الاهتمام بالنشر العلمي الدولي، من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً و دولياً، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين الجامعات المحلية والدولية.