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الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تشريح جثة شاب أنهي حياته بالقفز من أعلى عقار بعد تناوله جرعة هيروين بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أمرت جهات التحقيق المختصة بتشريح جثة شاب تخالص من حياته قفز من المنزل.
وطلبت النيابة العامة الاستماع الى أهل المتوفى لمعرفة سبب السقوط أن كان به شبه جنائية أو انتحار 
وطلبت التقرير الطب الشرعي بعد الانتهاء من التشريح

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بعزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يرتدى كامل ملابسه ومصاب بتهشم بالجمجة، ونزيف من الأنف، وكدمات بالظهر، وبفحص ملابسه عثر على كمية من مسحوق الهيروين.
وبعمل التحريات تبين أن المتوفى دائم تعاطى المواد المخدرة وسبق حجزه عدة مرات بمصحات علاج إدمان وبسؤال زوجته رجحت تخلصه من حياته ولم تشتبه فى أحد جنائيا، وتم نقل الجثة للمشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

أجهزة الأمن الطب الشرعي المواد المخدرة النيابة العامة