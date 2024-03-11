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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة عين شمس تتألق في الملتقى القمي “مبدعون باختلاف 3”

الطلاب المشاركين
الطلاب المشاركين
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شارك طلاب جامعة عين شمس  في قطاع التعليم والطلاب بفعاليات الدورة الثالثة من الملتقى القمي التي حمل شعار “مبدعون باختلاف” التى أقيمت  بمعهد إعداد القادة بحلوان بمشاركة 23 جامعة مصرية للعام الجامعي 2023/2024، وذلك برعاية  محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك تحت إشراف محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وبدعوة من كريم حسن همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبحضور نيفين عاصم، الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب بالجامعة، وتنسيق إبراهيم سعيد حمزة، الأمين المساعد للجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والإشراف التنفيذي طارق أحمد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، تميزت مشاركة الطلاب بالإبداع والتميز، ونالت استحسان وتشجيع الحضور. 

وقد حث  محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، على ضرورة توحيد الجهود لدعم هذه المواهب وتنميتها وإدماجها في الحياة الجامعية بمختلف أنشطتها.

التعليم العالي والبحث العلمي الأمين العام للمجلس الأعلى جامعة عين شمس مبدعون باختلاف الملتقى القمي