أوكرانيا: روسيا تناور بالمُسيرات فوق الأحياء السكنية مما يعقد جهود الدفاع الجوي

ذكرت رئيسة المكتب الصحفي لقيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني ناتاليا هومينيوك اليوم الإثنين أن الجيش الروسي استخدم في الآونة الأخيرة تكتيكات تتمثل في قيام طائراتهم بدون طيار بالمناورة فوق المباني السكنية، مما أدى إلى ترويع سكان أوكرانيا وتعقيد عمل قوات الدفاع الجوي الأوكرانية.



وقالت هومينيوك في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" إن الجيش الروسي اختار في الآونة الأخيرة تكتيكًا حيث تقوم الطائرات بدون طيار بالمناورة في منطقة المباني السكنية لترويع السكان المدنيين. ويهدف هذا التكتيك أيضًا إلى تعقيد عمل قوات الدفاع الجوي الأوكرانية لأنه من الصعب حقًا إسقاطها عندما تكون هناك مباني شاهقة حولنا مليئة بالناس".

وأضافت أن الروس شنوا الليلة الماضية ضربة قوية استهدفت منطقة أوديسا واستخدموا هذا التكتيك على وجه التحديد. ولمدة ساعة ونصف، كانت الطائرات بدون طيار تهاجم بشكل جماعي وحلقت من منطقة البحر الأسود فوق الأحياء السكنية والصناعية. وكان هناك الكثير من المناورات فوق المباني السكنية.



وبحسب هومينيوك، فإن الجيش الروسي طبق نفس التكتيك في شرق أوكرانيا، حيث حلقت طائرات بدون طيار فوق المنطقة المكتظة بالسكان ليل الاثنين.



وأشارت "يوكرين فورم" إلى تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية. وشدد على أن المزيد من أنظمة الدفاع الجوي ستساعد في إرساء السلام.