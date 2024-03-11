أجواء رمضانية مختلفة بفنادق شرم الشيخ تجذب السائحين

يحتفل المسلمون في كل مكان في العالم بشهر رمضان المبارك، ويعد هذا الاحتفال السنوي هدية خاصة قدمها لنا المولى سبحانه وتعالى لعباده الصالحين الذين يحسنون استثمارها.

ويفضل العائلات في هذا الشهر الكريم قضاء أغلب الأوقات مع بعضها البعض والاحتفال بالأجواء الرمضانية وسط مجالس العائلة أو الأصدقاء، بينما يفضل بعض الأشخاص السفر إلى أماكن مختلفة للاستمتاع بها أيضًا وسط أجواء رمضانية مختلفة للحصول على تجربة جديدة وفريدة من نوعها بالنسبة لهم.

وتعد مدينة السلام شرم الشيخ، من أفضل الوجهات السياحية للزيارة في شهر رمضان، حيث تشتهر بالأجواء الاحتفالية الرمضانية في جميع شوارعها وميادينها والأضواء التي تملأ مساجدها وعلى راسها مسجد الصحابة في السوق التجاري القديم ومسجد المصطفى .

ورصدت "البوابة نيوز" استعدادات فنادق شرم الشيخ لشهر رمضان المبارك ، حيث قامت معظم الفنادق ببناء مجلس رمضان" الخيام العربية" المزينة بالوسائد المزخرفة والسجاد العربي الأصيل للاحتفال بوجبة الإفطار كل يوم خلال الشهر الكريم ، وتشمل الوجبة مجموعة مُتنوعة من المأكولات التي تعكس الثقافة المصرية وأيضًا السحور .

وحرص عدد من الفنادق على تصميم هلال رمضان باللون الذهبي مرسوم عليه مجموعة من الفوانيس موزعة على واجهة الهلال ويتدلى أعلى قمة الهلال فانوس كبير بجانب إضافة وحدة إضاءة للهلال والفانوس وبجوار الهلال يوجد مدفع رمضان وقاعدة بلدي .

الخيمة الرمضانية تبهر السائحين

وقال أحمد مجدي طلاله المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع و التدريب والتطوير لـ"البوابة نيوز": تعيش شرم الشيخ أجواء رمضانية متنوعة ومختلفة ويسعد السائحون من مختلف جنسيات العالم بهذه الأجواء الرمضانية.

وتتسابق الفنادق فيما بينها لجذب أكبر عدد من السائحين إليها، وذلك من خلال تقديم برامج متنوعة تناسب الشهر الفضيل. وتعد المنتجعات والفنادق السياحية الخيم الرمضانية والعروض المختلفة لجذب السائحين وخاصة العرب لقضاء شهر رمضان في منتجعات شرم الشيخ، ومنها عمل الخيمة الرمضانية التي نالت إعجاب السائحين خاصة أنه جرى تنفيذيها بشكل يظهر ملامح ونفحات شهر رمضان الكريم ، مما زاد من انبهار السائحين.

وأشار طلاله إلى إن منتجعات شرم الشيخ السياحية تشهد إقبالًا سياحيا كبيرا خلال شهر رمضان المبارك، خاصة من السياحة الداخلية ثم العربية والأجنبية من مختلف الجنسيات.

وأكد أن الأجواء الرمضانية التي حرصت المنتجعات على نشرها هذا العام، نالت إعجاب السائحين المصريين والعرب بشكل عام وأبهرت الأجانب بشكل خاص، بل حرص عدد كبير من السائحين الأجانب على تناول طعامهم تزامنًا مع موعد الإفطار، ومشاركة إخوانهم في الاستمتاع بأجواء وليالي الفن الرمضانية بداية من موعد الإفطار حتى السحور، كما يفضلون الجلوس في الخيمة الرمضانية حتى موعد السحور.

وأوضح أن معظم الفنادق السياحية لا تعتمد خلال شهر رمضان الكريم على معدلات الإشغال السياحي فقط، بقدر اعتمادها على زيادة الدخل الاقتصادي من خلال تقديم الأكلات الرمضانية على موائد الإفطار وخلال السهرات داخل الخيمة حتى السحور، مؤكدًا أن نسبة الإشغال السياحية مرتبطة بدرجة كبيرة بمدى العروض التي توفرها الفنادق، ومدى مناسبة هذه العروض مع المناسبات الاجتماعية العالمية.

بينما قال ماجد توفيق ، مدير عام مجموعة أحد فنادق شرم الشيخ ، إن المنتجعات السياحية تحرص على مواكبة المناسبات الاجتماعية والأعياد المختلفة لجذب أكبر عدد من السائحين ، وذلك من خلال التطوير في العروض التي تقدم وتطويعها بحيث تتناسب مع المناسبة الاجتماعية خاصة إذا كانت المناسبة تخص شريحة كبيرة من المواطنين حول العالم ، لذا حرصت المنتجعات السياحية خلال شهر رمضان على تعديل وتطوير بعض الفقرات التي اعتادت على تقديمها لتناسب وتواكب مع الشهر الكريم ، وقوبلت هذه الأفكار باستحسان جميع السائحين المترددين على المدينة.

وأوضح أن من أهم العروض التي جرى تطويرها ونالت إعجاب السائحين الأجانب قبل المصريين والعرب الخيمة الرمضانية ، مع تعالي أصوات الأغاني الرمضانية، مؤكدًا أن هذه العروض نالت إعجاب كافة السائحين من مختلف جنسيات العالم، هذا بجانب الأجواء والديكورات الرمضانية التي تقدم لهم في المطاعم ضمن بوفيه الإفطار.

وأضاف أن الفنادق تتسابق على النزلاء والضيوف من خلال ابتكار العروض الجاذبة، عروض على وجبات السحور والإفطار، مشيراً إلى أن الفندق يقدم عدداً من العروض بالنسبة للنزلاء خلال الشهر الكريم.

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