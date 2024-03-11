الاحصاء: 17.8 % ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر ديسمبر 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشــرة الشهريـة لبيانات التجـارة الخارجية ديسمبر 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجارى 3.03 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2023 مقابل 2.57 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 17.8٪.

واشار الجهاز الي انخفاض قيمـة الصـادرات بنسبـة 23.0 ٪ حيـث بلغـت 3.48 مليـار دولار خـلال شهــر ديسمبر 2023 مقابــل 4.52 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلع وأهــمها:

(أسمدة بنسبة 48.8٪ ، منتجات البترول بنسبة 46.8 ٪، الغاز الطبيعى والمسال بنسبــة 88.1 % لدائن بأشكالها الاوليه بنسبة 35.5٪).



بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( ملابس جاهزة بنسبة 24.9%، فواكه طازجه بنسبة 3.6 % ، بترول خام بنسبة 60.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 5.0% ).

ولفت الجهاز الي انخفاض قيمة الواردات بنسبة 8.2 ٪ حيث بلغت 6.51 مليار دولار خـلال شهــر ديسمبر 2023 مقابــل 7.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبـــة 8.2 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 17.2%، فول صويا بنسبــه 14.7%، خشب ومصنوعاته بنسبــة 40.5%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( منتجات البترول بنسبة 24.7%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 80.2 %، أدويه ومحضرات صيدله بنسبة 5.8 %، قمح بنسبـة 20.7٪ ).