بالفيديو.. تفاصيل فوز فيلم "أوبنهايمر" في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024

علق خالد محمود الناقد الفني، على فوز فيلم الدراما والسيرة الذاتية "أوبنهايمر" بجائزة "أفضل فيلم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024 في دورته الـ96 هذا العام الذي يقام علي مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وقال الناقد الفني في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن رسالة الفيلم الكبيرة هي كيفية وصوله إلى جميع الأجيال، وكيف تم صناعة القنبلة واستغلال العالم روبرت أوبنهايمر سياسيًا وعسكريًا.

وأضاف الناقد الفني خالد محمود، أن الرؤية الشاملة لفيلم أوبنهايمر؛ تتمثل في كيفية استغلال العلماء في الأغراض السياسية والعسكرية.

وتابع: مخرج الفيلم كريستوفر نولان كان رائعًا جدًا في نقل حياة العالم روبرت أوبنهايمر، ليس فقط حياته العلمية والتوترات التي لحقت به في حياته الأخيرة؛ بل أيضا حياته العاطفية.

