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الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

البورصة خضراء في أول جلسات شهر رمضان

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في بداية تعاملات اليوم الأثنين - أول أيام شهر رمضان المبارك، وواصل المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" تحقيق مستويات جديدة ليرتفع بنحو 2.97% وصولا إلى مستوى 33,897.44 نقطة. 

كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 7,475.49 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 10,724.5 نقطة.       

وارتفع أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.31% وصولا لمستوى 6,491.9 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 2%، ليصل إلى مستوى 41,506.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX TR بنسبة 3.11% وصولا لمستوى 14,463.02 نقطة. 

البورصة بداية التعاملات