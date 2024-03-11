البورصة خضراء في أول جلسات شهر رمضان

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في بداية تعاملات اليوم الأثنين - أول أيام شهر رمضان المبارك، وواصل المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" تحقيق مستويات جديدة ليرتفع بنحو 2.97% وصولا إلى مستوى 33,897.44 نقطة.

كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 7,475.49 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 10,724.5 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.31% وصولا لمستوى 6,491.9 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 2%، ليصل إلى مستوى 41,506.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX TR بنسبة 3.11% وصولا لمستوى 14,463.02 نقطة.