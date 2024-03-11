الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء سوء التغذية لـ25 بين الأطفال فى قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع شهداء سوء التغذية لـ 25 بين الأطفال في قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت الصحة الفلسطينية قد أعلنت، أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 67 شهيدا و106 مصابين خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع ضحايا العدوان الغاشم على قطاع غزة إلى 31112 شهيدا و72760 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.