تداول 51 ألف طن 1030 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1030 شاحنة و110 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 483 شاحنة و92 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 46500 طن بضائع، 547 شاحنة و18 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينة ABDULLAH – M وعلي متنها 32000 الف طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية1 وغادرت ثلاث سفن وهى امل ، الحرية2 ودليلة ، كما تم تداول 3450 طن بضائع و370 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وسيناء .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1985 راكب بموانيها.

