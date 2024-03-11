الأهلي يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة البنك فى الدوري

يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكراً مغلقاً مساء اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري، وهي أول مباراة يخوضها المارد الأحمر ببطولة الدوري الممتاز عقب التتويج ببطولة كأس مصر الجمعة الماضي على حساب الزمالك بعدما فاز عليه بثنائية نظيفة حملت توقيع إمام عاشور وأفشه في اللقاء الذي أُقيم بالسعودية.

ويعلن كولر قائمة الفريق عقب مران اليوم وتشهد القائمة استمرار غياب المُصابين وأبرزهم وسام أبو علي وديانج وياسر إبراهيم ومحمد الشناوي، فيما ستحدد اليوم موقف الثنائي كريستو وأحمد نبيل كوكا، كما سيتواصل غياب متولي لأسباب فنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

وحقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على بلدية المحلة بخمسة أهداف لهدف في أخر ظهور له بمسابقة الدوري بإستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس للمسابقة ، سجل خماسية الأهلي، وسام أبو علي "هدفين"، وهدف لكل من كريم فؤاد ورضا سليم وموديست وسجل للبلدية حسام أشرف من ضربة جزاء في الدقيقة 87.

ويمتلك الأهلي 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف.