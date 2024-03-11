الصحة الفلسطينية: 7 مجازر للاحتلال بغزة في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 67 شهيدا و106 مصابين خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31112 شهيدا و72760 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.