بالفيديو.. سكان غزة يعيشون كابوسا مخيفا مع دخول رمضان

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تليفزيونيا حول أجواء شهر رمضان الكريم في الآراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك تحت عنوان «سكان غزة يعيشون كابوسا مخيفا.. أجواء حزينة بالأراضي المحتلة مع دخول رمضان».

ويظهر الفيديو، معاناة سكان القطاع في زمن الحرب، حيث يعيشون كابوسا مخيفيا يطاردهم كل يوم، كابوس تظهر فيه آثار العدوان الغاشم والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 31 ألف فلسطيني وما يقرب من 73 ألف مُصاب خلال نحو 6 أشهر.

وبينما يعاني سُكان القطاع من ويلات آلات الحرب الإسرائيلية التي لا تخلف سوى الموت والجوع والتهجير، تتجهز شعوب العالم الإسلامي باستقبال شهر رمضان المبارك.

فيما تنعقد الآمال في إمكانية التوصل إلى هدنة تفضي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، والسماح بتدفق مزيد من المساعدات على سكان القطاع.