الجيش الصومالي ينجح في تصفية 3 عناصر من الميليشيات الإرهابية

الإثنين 11/مارس/2024 - 09:37 ص

نجح الجيش الصومالي، في تصفية 3 عناصر من المليشيات الإرهابية، في عملية عسكرية مشتركة مع الشركاء الدوليين.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، (صونا)، اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية التي جرت في مناطق تابعة لمحافظة شبيلى السفلى استهدفت تجمعا لعناصر المليشيات أثناء تخططيهم لعملية إرهابية، كما أسفرت العملية عن تدمير المتفجرات التي كانوا يعدونها.

ويشن الجيش الصومالي عمليات عسكرية لملاحقة المليشيات الإرهابية في المناطق التابعة لولايات هيرشبيلى وغلمدغ وجوبالاند، حيث أسفرت تلك العمليات عن خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين.

