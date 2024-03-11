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الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

استمرار حبس المتهمين بترويج المخدرات في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس  بحبس 8 اشخاص لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة 15يوما على ذمة التحقيق.

وفي وقت سابق ، كانت قد نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 4 كيلو حشيش ببولاق أبو العلا وروض الفرج والسلام ومدينة نصر .

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرتى قسمى شرطة بولاق أبو العلا، روض الفرج) وبحوزتهما (5,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش) .
كما تم ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان السلام مُستقلان سيارة "قيادة أحدهما مُستأجرة" وبحوزتهما (1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار، ونجحت اجهزة الامن فى ضبط (شخص) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – دراجة نارية).


وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات

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