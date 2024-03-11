أسعار الدولار اليوم الاثنين 11 مارس 2024

استقرت أسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، 11 مارس 2024، والمرافق أول أيام شهر رمضان، وذلك بعد أن تراجع مساء أمس الأحد بمقدار 20 قرشا؛ وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.10 جنيه للشراء و 49.20 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية، يليه 49.05 جنيه للشراء و 49.15 جنيه في بنوك " ميد بنك، المصرف المتحد، الاستثمار العربي، الكويتي الوطني، كريدي أجريكول".

سجل ثالث أقل سعر دولار أمام الجنيه حوالي 49.10 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع في بنوك "سايب، والمصري الخليجي، والأهلي المصري، والتجاري الدولي CIB، والمصرف العربي الدولي، وقطر الوطني الأهلي QNB، والبركة".

وصل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 49.15 جنيه للشراء و 49.25 جنيه للبيع في بنوك" الأهلي الكويتي، والأهلي المتحد، ومصر، والعربي الافريقي الدولي، وقناة السويس، وHSBC".

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.25 جنيه للشراء و 49.35 جنيه في بنكي “القاهرة و التعمير والإسكان” .

وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي .