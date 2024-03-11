أعلام الأقاليم| يوسف نوفل.. موسوعة الشعر العربي الحديث

أنجبت مصر عددا كبيرا من الأدباء والمفكرين والمبدعين كان لهم دور بارز في الحياة الثقافية، ولم تغفل الهيئة العامة لقصور الثقافة أن تحتفل بهؤلاء الكتاب والمبدعين في لفتة طيبة وتقديرا لما قدموه خلال مسيرتهم الابداعية من خلال مبادرة تقدمها الهيئة تحت عنوان " العودة إلى الجذور تتناول من خلالها عطاءهم الأدبي وسيرتهم الذاتية، وفي هذه السطور خلال شهر رمضان المبارك نقدم كل يوم حلقة عن هؤلاء الرموز نبرز من خلالها مدى مساهمتهم في إثراء الأدب والثقافة والمكتبة العربية طوال حياتهم.

يعتبر الناقد الأدبي يوسف نوفل واحدا ممن قدموا عطاءات مهمة في حقلي الثقافة والإبداع، فهو من أبرز الشخصيات في النقد العربي الحديث، ألف أول موسوعة عن الشعر العربي الحديث، والتي تضم معجما عن أكثر من 7500 شاعر عربي من المحيط إلى الخليج.

كما ألف 37 كتابا أدبيا ونقديا في الشعر والقصة المسرحية، إلى جانب الأبحاث المنشورة عن الثقافة واللغة العربية، والنقد الأدبي في المجلات العلمية والأدبية داخل مصر وخارجها، ومن أبرز مؤلفاته "جماليات القصة القرآنية"، "المكتبة العربية ومصادرها"، "الحوار في المسرحية العربية"، "القصة والرواية بين جيلي طه حسين ونجيب محفوظ"

أسس نوفل الكثير من أقسام اللغة العربية فى المحافظات منها العريش، السويس، بورسعيد والإسماعيلية، كما ساهم في تطوير دراسة اللغة العربية من خلال مشاركاته في عضوية اللجان والمؤتمرات الأدبية والتربوية بمصر والعالم العربي، ويشغل حاليا منصب أستاذ متفرغ بكلية البنات بجامعة عين شمس، ونال عدة جوائز أهمها "كفافيس الدولية"، و"عين شمس التقديرية" فى الآداب، "شاعر مكة" فى نقد الشعر، "جائزة الدولة التقديرية" في الآداب عام 2022.

وهو مقرر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، كما كان له دور في إدخال مقرر المكتبة العربية ومصادرها ضمن لوائح كليات التربية والآداب بالجامعات المصرية، إلى جانب إسهاماته الكثيرة بجامعات القناة.

قدم يوسف نوفل العيد من المؤلفات منها القصة والرواية بين جيلي طه حسين ونجيب محفوظ، محمد عبد الحليم عبد الله وفن القصة، قضايا الفن القصصي، الأدب السعودي، عنترة، الصورة الشعرية واستيحاء الألوان، العرب في صقلية وأثرهم في نشر الثقافة الإسلامية، جماليات القصة القرآنية، تطور لغة الحوار في المسرح المصري المعاصر، بيئات الأدب العربي في الدراسات المعاصرة، من المكتبة القرآنية، المكتبة العربية ومصادرها، ديوان الشعر في الأدب العربي، رؤية النص الإبداعي، مفكرون في السعودية، أدباء من السعودية، المكتبة العربية وصناعة الكتاب، استشفاف الشعر، والحوار في المسرحية العربية، النصّ الكلّيّ، مغامرة التلقّي، موسوعة الشعر العربي الحديث والمعاصر.