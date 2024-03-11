قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف في منطقة حمد شمال غرب خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف في منطقة حمد شمال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، اليوم، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة بركات في حي الجنينة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الشهداء هم: سمر عاطف محمد بركات، وشهد عاطف محمد بركات، وشذا عاطف محمد بركات.

وشن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، قصفًا جويًا مكثفًا شمال منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية، منطقة الزاويدة وسط قطاع غزة، وسط انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

واندلعت اليوم، اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بني سهيلا بالقرب من مركز الاتصالات الفلسطيني غرب مركز شرطة الشرقية شرق خان يونس.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المواطنين الفلسطينيين المدنيين بكافة أنواع الآليات الحربية من طائرات حربية ومسيرات، واستهدافات بالقصف المدفعي على مختلف أنحاء قطاع غزة، بالإضافة إلى رشقات النيران التي تقوم بها الزوارق البحرية الإسرائيلية على شواطىء القطاع .

كما يقتحم الاحتلال كل يوم العديد من المدن والقرى الفلسطينية، ويقوم باعتقال العشرات من الفلسطينيين والعبث بمنازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها وفي بعض الأحيان يقوم بهدمها، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وترتفع حصيلة الشهداء والجرحى كل يوم من أبناء الشعب الفلسطيني، فاستشهد أكثر من 31045 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لأكثر من 72654 إصابة، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.