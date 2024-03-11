فلسطينيون يؤدون صلاة الفجر في اليوم الأول من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك

رغم الحصار الإسرائيلي المستمر على المسجد الأقصى ، والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني ، استطاع مئات الفلسطينيين أداء صلاة فجر اليوم الأول من شهر رمضان ، في رحاب المسجد الأقصى المبارك ، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية .

صلاة التراويح في أحد مساجد رفح

كما تمكن مئات الفلسطينيين من أداء صلاة التراويح في أحد مساجد رفح ، مع استمرارالحصار الإسرائيلي ، وتجدد الاقتحامات على المدن والبلدات الفلسطينية في كل أنحاء قطاع غزة ، ومواصلة العدوان الإسرائيلي لليوم الـ 156 على التوالي .

وفي مدينة رفح الفلسطينية ، أدى المصلين أول صلاة تراويح على أنقاض مسجد الفاروق المدمر في رفح جنوب قطاع غزة.