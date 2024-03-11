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الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطينيون يؤدون صلاة الفجر في اليوم الأول من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك

أول صلاة تراويح في
أول صلاة تراويح في رمضان بالمسجد الأقصى
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رغم الحصار الإسرائيلي المستمر على المسجد الأقصى ، والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني ، استطاع مئات الفلسطينيين أداء صلاة فجر اليوم الأول من شهر رمضان ، في رحاب المسجد الأقصى المبارك ، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية .

صلاة التراويح في أحد مساجد رفح

كما تمكن مئات الفلسطينيين من أداء صلاة التراويح في أحد مساجد رفح ، مع استمرارالحصار الإسرائيلي ، وتجدد الاقتحامات على المدن والبلدات الفلسطينية في كل أنحاء قطاع غزة ، ومواصلة العدوان الإسرائيلي لليوم الـ 156 على التوالي .

وفي مدينة رفح الفلسطينية ، أدى المصلين أول صلاة تراويح على أنقاض مسجد الفاروق المدمر في رفح جنوب قطاع غزة.

صلاة التراويح في موقع  أنقاض مسجد الفاروق
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