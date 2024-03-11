3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الجنينة شرق رفح الفلسطينية

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، اليوم الإثنين، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة بركات في حي الجنينة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الشهداء هم : سمر عاطف محمد بركات ، وشهد عاطف محمد بركات، وشذا عاطف محمد بركات.

وشن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، قصفًا جويًا مكثفًا شمال منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية، منطقة الزاويدة وسط قطاع غزة، وسط انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

واندلعت اليوم، اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بني سهيلا بالقرب من مركز الاتصالات الفلسطيني غرب مركز شرطة الشرقية شرق خان يونس.