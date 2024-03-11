فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلا شرقي رفح جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بسقوط عدد من الشهداء الفلسطينيين، وإصابة آخرين جراء قصف طائرات جيش الاحتلال لمنزل شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، قصفًا جويًا مكثفًا شمال منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية، منطقة الزاويدة وسط قطاع غزة، وسط انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بني سهيلا بالقرب من مركز الاتصالات الفلسطيني غرب مركز شرطة الشرقية شرق خان يونس.