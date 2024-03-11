تجدد الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها

تجددت الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، مدينة طولكرم ومخيمها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال قامت بعملية اقتحام واسعة في مدينة طولكرم، حيث دخلت بأكثر من 25 آلية و4 جرافات من محوريها الغربي والجنوبي. وانتشرت هذه القوات في شوارع المدينة التي تربطها بمحيط مخيم طولكرم.

وذكرت "وفا" أن جرافات الاحتلال بدأت فور اقتحامها بتجريف البنية التحتية وحفر الشارع بالقرب من دوار العليمي في المدينة.

وأشارت "وفا" إلى أن الآليات العسكرية واصلت تقدمها باتجاه مخيم نور شمس شرق طولكرم، مرورًا بشارع السكة ودوار اكتابا. وخلال ذلك، قامت جرافات الاحتلال بتجريف محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند المدخل الغربي للمخيم، وهذه المرة الثانية خلال يومين.

وفي الوقت نفسه، تواجهت قوات الاحتلال مع الفلسطينيين في مناطق مختلفة من المدينة والمخيم، مما أسفر عن اشتباكات عنيفة وسماع أصوات انفجارات تهز المنطقة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.