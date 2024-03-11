المقاومة الفلسطينية تطلق النار تجاه قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

أفادت وسائل إعلا فلسطينية اليوم الإثنين، أن المقاومة الفلسطينية، أطلقت النار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما استهدفت الاحتلال بعبوات محلية الصنع خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأمس الأحد، انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطيني جثامين 10 شهداء بينهم أطفال ونساء، من منزل يعود لعائلة عاشور قرب دوار الدحدوح في حي تل الهوا.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المواطنين الفلسطينيين المدنيين بكافة أنواع الآليات الحربية من طائرات حربية ومسيرات، واستهدافات بالقصف المدفعي على مختلف أنحاء قطاع غزة، بالإضافة إلى رشقات النيران التي تقوم بها الزوارق البحرية الإسرائيلية على شواطىء القطاع ، كما يقتحم الاحتلال كل يوم العديد من المدن والقرى الفلسطينية، ويقوم باعتقال العشرات من الفلسطينيين والعبث بمنازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها وفي بعض الأحيان يقوم بهدمها، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وترتفع حصيلة الشهداء والجرحى كل يوم من أبناء الشعب الفلسطيني، فاستشهد أكثر من 31045 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لأكثر من 72654 إصابة، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.