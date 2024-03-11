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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا: مطار بولكوفو في سانت بطرسبرج يعلق عملياته مؤقتًا لأسباب أمنية

مطار بولكوفو في سانت
مطار بولكوفو في سانت بطرسبرج
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أعلنت وكالة النقل الجوي الروسية، أن مطار بولكوفو الدولي في سانت بطرسبرج أوقف العمل مؤقتا لأسباب أمنية.

وأضافت أمس الأحد، أنه "تم فرض قيود على تشغيل مطار بولكوفو اعتبارا من الساعة الخامسة مساء بتوقيت موسكو (2 ظهرا بتوقيت جرينتش) اليوم لضمان رحلات آمنة للطائرات المدنية"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وبحسب الوكالة، فإن أطقم الطائرات ومراقبي الحركة الجوية وخدمات المطار يبذلون كل الجهود الممكنة لضمان سلامة الرحلات الجوية.

وجاء في تقرير لوكالة النقل الجوي الروسية أنه "تم رفع القيود المفروضة على تشغيل مطار سانت بطرسبرج في الساعة 6:22 مساءً بتوقيت موسكو (3:22 مساءً بتوقيت جرينتش). ومنذ الساعة 5:00 مساء بتوقيت موسكو، عندما علق المطار عمله مؤقتا، تم توجيه ثلاث رحلات إلى وجهات أخرى".

روسيا مطار بولكوفو سانت بطرسبرج أسباب أمنية