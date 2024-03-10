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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

رئيس مجلس الأئمة في البرازيل: داعش جند 12 عنصرًا ممن اعتنقوا الإسلام

خالد تقي الدين، رئيس
خالد تقي الدين، رئيس مجلس الأئمة في البرازيل
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قال خالد تقي الدين، رئيس مجلس الأئمة في البرازيل، إن التنظيمات الإرهابية تستخدم  الفضاء الإلكتروني لتجنيد شباب المسلمين في دولة البرازيل.

وأضاف "تقي الدين"، خلال كلمة مذاعة ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تنظيم داعش الإرهابي جند 12 عنصرًا ممن اعتنقوا الإسلام في البرازيل، من أجل القيام بأعمال إرهابية خلال المونديال الذي أقيم في البرازيل.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية في البرازيل استطاعت منع هذا العمل الإرهابي خلال فترة الإعداد، وبعضهم حصل على السجن 15 عامًا، والبعض الآخر حصل على السجن عامين.

خالد تقى الدين مجلس الأئمة في البرازيل التنظيمات الإرهابية