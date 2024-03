ILCazar تدشن أحدث مشروعاتها بالقاهرة الجديدة (The Crest) بالشراكة مع UDC الإماراتية

أعلنت شركة IL Cazar الرائدة في مجال التطوير العقاري عن إطلاق مشروعها الأحدث بالقاهرة الجديدة مشروع The Crest، والممتد على مساحه 158 فدانًا، ويصل إجمالي استثماراته 30 مليار جنيه، كأولى خطوات التعاون فيما بين IL Cazar وشركة UDC الإماراتية للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر (MOBH HOLDING) .

جاء ذلك في إطار اتفاقية الشراكة فيما بين الطرفين والتي تم توقيعها في ديسمبر الماضي 2023 من قبل السيد نادر خزام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IL Cazar و السيد فادي نصيف نائب رئيس مجلس إدارة IL Cazar والسيد محمد زاهد البطرني الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة.

يتميز مشروع The Crest بموقعه الاستراتيجي المتميز للغاية عند تقاطع شارع التسعين الجنوبي والطريق الدائري الأوسطي، مما يجعله واحدًا من أبرز المشروعات بمنطقة شرق القاهرة، كما تم التخطيط له بدقة بالغة ليتم تطويره على ثلاث مراحل، توفر كل منها مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تتباين ما بين الفيلات المميزة والمستقلة والتاون هاوس والوحدات الكواترو والشقق، بالإضافة إلى منطقة تجارية متخصصة، ليكون المشروع تمثيلًا حقيقيًا لإلتزام شركة IL Cazar وتفانيها المستمر في تطوير مشروعات عقارية على أعلى قدر من الجودة بما يناسب ويلبي متطلبات العملاء واحتياجاتهم المختلفة، ومن المقرر أن تنتهي أعمال البناء بمشروع The Crest في غضون ثلاث سنوات ونصف لتبدأ عمليات التسليم في 2027. هذا وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات إجمالية من المشروع بقيمة 60 مليار جنيه، وهو ما يعزز مكانة الشركة كواحدة من أكثر الشركات العقارية تميزًا بالسوق العقاري المصري.

في سياق ذلك، عبّر القائمون عن شركة IL Cazar عن حماسهم الكبير لهذه الخطوة الهامة، فإطلاق مشروع The Crest، هو دليل حقيقي على حرص IL Cazar الدائم على التميز والابتكار.

فالموقع الاستراتيجي الفريد من نوعه والتصميمات الرائعة و الخدمات ذات المستويات العالمية للمشروع تمنح The Crest القدرة على إعادة تعريف معايير الحياة العصرية بمنطقة القاهرة الجديدة، حيث تبذل شركة IL Cazar قصاري جهدها لتقديم تجربة مثالية لعملائها في كل جزء من المشروع. ومن هنا كان حرصها على التعاون مع أكثر الكيانات احترافية كلاً بمجاله في تطوير المشروع والبداية كانت بالشراكة مع UDC للتطوير العقاري، أحد أكثر الشركات العقارية شهرة وتميزًا بدولة الإمارات العربية المتحدة والمعروفة بمشاريعها العالمية الناجحة، هذا التعاون المشترك الذي سيجمع خبرات كلا الشركتين بما يضمن بحق توفير أعلى معايير التطوير للمجتمعات العمرانية المتكاملة.

وأكد مسئولي شركة IL Cazar على أن The Crest سيُنفذ وفقاً لأحدث المعايير العالمية، آملين في أن تقدم الشركة لعملائها داخل وخارج مصر مشروعًا فريدًا من نوعه، هذا وخططت الشركة لتسويق المشروع محليًا وعالميًا كجزء من إلتزامها الشديد على دعم جهود الدولة المصرية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز صناعة العقار المصري.

المخططات الرئيسية لمشروع The Crest صُممت من قبل مكتب رائف فهمي للاستشارات، الشركة الاكثر تميزًا بمجال التصميم المعماري والهندسي والتي تتفرد بتصميماتها المعاصرة ونهجها المبتكر، واحدة من أكثر المميزات التي يتمتع بها The Crest هي التركيز على توفير أعلي درجات الخصوصية والراحة لسكانه، حيث تتمتع منطقة الشقق بالمشروع بميزة خاصة تتمثل في الاستقلالية التامة لها مع إطلالة مباشرة على المساحات الخضراء وتوفير موقف للسيارات خاص بها تحت الأرض، مما يضمن حصول السكان الخصوصية والأمان التام بعيدًا عن المتاعب.

كما سيوفر المشروع مجموعة من وسائل الراحة والمميزات الحصرية التي من شأنها تحسين نوعية الحياة لقاطنيه، ومنها Clubhouse كمنطقة خاصة للتواصل الاجتماعي والترفيه، إضافة إلى ما سيتمتع به سكان المشروع ورواده من إمكانية الوصول بسهولة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك المطاعم والهايبر ماركت والصيدلية، وكل ذلك داخل مباني المشروع.

تعد شركة IL Cazar واحدة من أبرز الشركات العقارية في مصر، بما لديها من سجل حافل من الإنجازات الهامة بصناعة التطوير العقاري، إنجازاتها المذهل في هذه الصناعة، وتمتلك الشركة محفظة اراضي متنوعة تصل إلى 1000 فدان تشمل مشروع " Creek Town" و"The VILL" و"AIAN" بالقاهرة الجديدة، و" Go Heliopolis" بمصر الجديدة، وايضًا مشروعها الأحدث The Crest بالقاهرة الجديدة، هذا إلى جانب مع خطتها الطموحة للتوسع في أهم المناطق الاستثمارية الحيوية بجميع انحاء مصر، وخاصة في القاهرة الجديدة، والساحل الشمالي. ومدينة السادس من اكتوبر.