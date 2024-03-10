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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

خبير: جماعة الإخوان تُسيطر على كافة الأعمال الخيرية في البرازيل

إسماعيل البصري، الباحث
إسماعيل البصري، الباحث المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية
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قال إسماعيل البصري، الباحث المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، إن أحمد الصيفي أحد كوادر جماعة الإخوان في البرازيل سخر كل جهوده من أجل تحقيق أهداف جماعة الإخوان.

وأضاف "البصري"، خلال كلمة مذاعة ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أحمد الصيفي أسس مركز الدعوة في البرازيل، لكي يكون المشرف على كل الأعمال الخيرية في أمريكا اللاتينية، ويجب أن يكون من يتلقى التبرعات يميل إلى فكر جماعة الإخوان، ومعادي لدول الخليج ومصر بشكل خاص. 

ولفت إلى أن أحمد الصيفي عمل على نشر فكر الإخوان، ومحاربة أي توجه خارج فكر الإخوان أو حزب الله؛ حيث يتم تشويه فكر أي شخص يحاول أن يسيري خارج السرب الإخواني.

إسماعيل البصري الباحث المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية أحمد الصيفي جماعة الإخوان في البرازيل الضفة الأخرى