الرئيس السيسي وملك البحرين يتبادلان التهاني والتمنيات الطيبة بمناسبة حلول شهر رمضان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث تبادل الزعيمان التهاني والتمنيات الطيبة بمناسبة بحلول شهر رمضان الكريم، داعيين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صالح الأعمال في هذا الشهر الكريم، وأن يديم الخير والبركات على الشعبين الشقيقين، ويحفظ الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما الأمن والاستقرار.

وفي سياق أخر تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، الذي قدم التهنئة للسيد الرئيس بحلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس ثمن الاتصال معرباً من جانبه عن خالص تمنياته لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الخير والازدهار بمناسبة الشهر الكريم