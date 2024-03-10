خبير يكشف سبب انتقال قيادات الإخوان إلى البرازيل

قال إسماعيل البصري، الباحث المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، إن قيادات الإخوان بعد الثورة التي حدثت في سوريا أو أحداث "حماة" في الثمانينات بدأوا يتوافدون إلى أمريكا اللاتينية، وبعد إعدام النظام العراقي مؤسس تنظيم الإخوان في بغداد، بدأ إخوان العراق يتوافدون إلى أمريكا اللاتينية واليابان.

وأضاف "البصري"، خلال كلمة مذاعة ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أحمد الصيفي أحد كوادر تنظيم الإخوان في البرازيل، ولديه علاقة وثيقة بيوسف القرضاوي.

ولفت إلى أن أحمد الصيفي سخر كافة إمكانياته المادية لنشر فكر جماعة الإخوان في أمريكا اللاتينية، وهذا دليل على أن هذا الرجل أحد القيادات الرفيعة في جماعة الإخوان.