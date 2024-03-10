داليا عبد الرحيم: الظروف الاقتصادية المتأزمة في البرازيل شكلت بيئة خصبة لوجود الإخوان

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان اعتمدت في نشر أفكارها على استغلال الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة في البرازيل، والتي تمثل بيئة خصبة ومناسبة لوجود الجماعة وتوغلها وانتشارها.

وأضافت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في بداية الثمانينيات ظهر تنظيم الجماعة الإسلامية في البرازيل، وبعدها بسبعة أعوام تم تأسيس مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية في البرازيل برئاسة أحمد علي الصيفي، وقد كلف الصيفي مساعده أحمد الخطيب بتوفير حاضنة آمنة لإخوان الشرق الأوسط الهاربين وتزويجهم من نساء برازيليات، للحصول على الجنسية البرازيلية.

وتابعت: "وكان هيثم أحمد شكري أحمد المغربي، ومحمد أحمد السيد أحمد إبراهيم، المدرجين في قائمة الخزانة الأمريكية كداعمين للإرهاب من أهم المستفيدين من تسهيلات الصيفي، وإذا كان الصيفي هو أهم رجال الجماعة في البرازيل، فإن هناك كوادر مهمة أيضا، ومنهم هيثم شكري أحمد المغربي، الذي نتناول سيرته كمثال صارخ على الدور الذي يلعبه رجال الجماعة في البرازيل.

وأوضحت أن هناك علاقات وثيقة بين التنظيم الدولي لجماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية المسلحة، وهذه ليست الحالة الأولى التي تؤكد لنا هذا، فالقيادات الأشهر لتنظيم القاعدة كانوا أعضاء فاعلين في جماعة الإخوان وهذا ما أكدناه في حلقات سابقة، ولا يزال تنظيم القاعدة يشكل تهديدا لدول مختلفة في جميع أنحاء العالم، ويحصل تنظيم القاعدة وفروعه الإقليمية على تمويله من الأفراد جامعي التبرعات التابعين لجماعة الإخوان ومن مؤيديه في جميع أنحاء العالم.