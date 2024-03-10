داليا عبد الرحيم: عبد الله بو نمادي الرئيس المُدبر لنشاطات مؤسسات الإخوان الاقتصادية

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج «الضفة الأخرى»، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، إن قادة ومؤسسات الإخوان توغلوا في البرازيل، وسعوا للسيطرة على مفاصل المجتمع البرازيلي، ولا تعمل مؤسسات الإخوان فقط من أجل كسب الأتباع، وإنما تهدف كذلك لممارسة أنشطة اقتصادية للحصول على التمويل، ولم تتورع مؤسسات الجماعة ورجالها في البرازيل عن اللجوء للأنشطة المشبوهة مثل تجارة المخدرات والإتجار في البشر وغسيل الأموال.

وأضافت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإخواني البرازيلي ذو الأصل الموزمبيقي عبد الله بو نمادي يعد الرئيس المدبر لنشاطات مؤسسات الجماعة الاقتصادية المشبوهة؛ حتى أنه صدر أمر قضائي برازيلي بضبطه في 14 نوفمبر 2020، وذلك لضلوعه وآخرين في نقل نحو 700 كيلوجرام من الكوكايين إلى ميناء سانتوس لتهريبها إلى ألمانيا.

وأوضحت أن وقوع عبد الله بونمادي في قبضة الشرطة الفيدرالية البرازيلية فتح بابا على مصراعيه لكشف أسرار عصابات تهريب المخدرات وغسيل الأموال لتمويل الجماعة، عبر شركة أسسها بنفسه في عام 2013 هي Foodbank.Af Comercio de Alimentos Ltda، ومقرها مدينة "فيديرا" بجنوب البرازيل للتغطية على أعماله غير القانونية.