داليا عبد الرحيم: 6 مؤسسات اعتمدت عليها الإخوان للتوغل في البرازيل

كشفت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج «الضفة الأخرى»، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، عن أهم المؤسسات التي اعتمدت عليها جماعة الإخوان الإرهابية للتوغل في البرازيل.

وقالت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أول هذه المؤسسات يتمثل في مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية، والذي أسسه أحمد علي الصيفي العقل المُدبر لوجود جماعة الإخوان في البرازيل وأمريكا اللاتينية عام 1978م، ويرأسه حاليا أحمد علي الصيفي وولديه زياد وعلي، وينشط هذا المركز في أنحاء البرازيل ودول أخرى بأمريكا اللاتينية، ويقوم بعمل مؤتمر سنوي يضم عناصر الإخوان في البرازيل وأمريكا اللاتينية، ومن أهم العناصر الإخوانية النشطة في هذا المركز كل من: زياد الصيفي – علي الصيفي – وسام الرمش – أحمد الخطيب.

وأضافت أن ثاني هذه المؤسسات هي رابطة الشباب المسلم في البرازيل، وهي ثاني مؤسسات الإخوان في البرازيل وتم تأسيسها عام 1995م في حي (براس) بمدينة ساو باولو، ويرأسها السيد شريف الشريف بشكل صوري؛ لكن عناصر الجماعة تسيطر على القرار فيها وأهمهم الشيخ جهاد حمادة، وعبد الناصر الرافعي، ومصطفى أدهم.

وأوضحت أن المؤسسة الثالثة هي الندوة العالمية للشباب الإسلامي، والتي تعد فرعا لما يعرف بالندوة العالمية للشباب الإسلامي، وتم تسجيلها في البرازيل عام 1999م، ويرأس المؤسسة الشيخ علي عبدوني ونائبه هو الشيخ أحمد مظلوم وكلاهما من قيادات التيار الإسلامي، وتكفل هذه المؤسسة 21 داعية في البرازيل وأمريكا اللاتينية، وتشترط أن يكون دعاتها من الإخوان أو من المؤيدين لفكرها وهو ما يمنحهم السيطرة التامة على النشاط الدعوي.

ولفتت إلى أنه يأتي بعد ذلك الجامعة الإسلامية بأمريكا اللاتينية، وأمينها العام أحمد علي الصيفي، وتم تأسيسها في ديسمبر 2021م، وتمارس نشاطها عبر شبكة الإنترنت ولا يوجد مقر لها في البرازيل، والعناصر الإخوانية والمدرسين فيها كل من: حماده غازي – محمد المهداوي – محمد البدري – محمد منصور المكسيك – وسام الرمش – أسامه الزاهد، فضلا عن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية البرازيلية (جاسيب)، وترتبط بالهيئات الإغاثية الدولية للإخوان في العالم، وتم تأسيسها في ٩ يونيو 1988 بسجل تجاري رقم 54.795.802/0001-64، ويرأسها أحمد علي الصيفي وأبناءه زياد الصيفي وعلي الصيفي، وتمتلك هذه المؤسسة أصولا مالية وعقارية تتجاوز قيمتها ملياري دولار.

ونوه بأن آخر هذه المؤسسات هي دار الفتوى البرازيلية، والتي أسسها محمد عبد الله المغربي، وهو إخواني لبناني كان عضوا بالجماعة الإسلامية اللبنانية التي تعد فرعا لجماعة الإخوان، وأسست سنة 2012 باعتبارها شركة مساهمة بسجل تجاري رقم (15.210.146/0001-39)؛ إلا أن استغلال المغربي لها في بيع المواد الغذائية والتبغ أدى لإغلاقها عام 2016، ومما تسيطر عليه الجماعة أيضا مؤسسات في شكل مساجد ومنها: مسجد أبو بكر الصديق في سان برناندو دو كامبو، ومسجد الإحسان بالشارع التجارى بمدينة ساو باولو، ومسجد السلام بمدينة سانتانا دى ليف رامينتو، ومسجد لاجيس سانتا كاتارينا، ومسجد مكة، ومسجد مريم العذراء، ومسجد فلسطين، ويدير هذه المساجد مجموعة من قادة الإخوان مثل: السعيد مخلص - حمادة غازي – أحمد بلال – الحاج فالتر – وفي فرح – عبد السلام المنصوري.

وأكدت أن هناك بالطبع أنشطة أخرى يتم الإنفاق عليها بسخاء في ظل ما يمتلكه أحمد علي الصيفي من علاقات قوية مع عدد من قادة الإرهاب العالمي مثل: بو نمادي، ومحمد عبد المنجي، وأحمد الخطيب الذين يوفرون له الأتباع والتمويل الغزير.