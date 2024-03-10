داليا عبد الرحيم ترصد خريطة تواجد الإخوان في معظم قارات العالم

تناولت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج «الضفة الأخرى»، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، خريطة تواجد جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي في معظم قارات العالم أوروبا، وأمريكا الشمالية، والجنوبية، وآسيا وغيرها.

ورصدت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، كيف حرصت جماعة الإخوان الإرهابية منذ منتصف القرن الماضي، على التمدد والانتشار تنظيميا وفكريا، خارج الشرق الأوسط وبلدان العالم العربي والإسلامي التي نشأت فيها، للتوغل في كل مكان من العالم، عبر تسلل ناعم يستهدف كسب الأتباع، لا سيما من أبناء الجاليات الإسلامية في تلك البلدان.

وأوضحت أن الجماعة الإرهابية اعتمدت أيضا على إقامة المشروعات الاقتصادية والخدمية تحت ستار خيري، لتتمكن من خلالها من تكوين إمبراطورية مالية تمول نشاطها دون انقطاع.

وقالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، إن هدفنا من سلسلة الحلقات كشف وتوضيح مخاطر المشروع الإخواني وحقيقة أهدافه، ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط؛ بل في العالم أجمع، موضحة أن حلقة اليوم عن البرازيل التي تنشط بها العديد من الجماعات المتأسلمة، وتعتبر المنطقة المعروفة باسم منطقة الحدود الثلاثية في أمريكا الجنوبية، البرازيل، والأرجنتين، البارجواي نقطة ساخنة للنشاط الإجرامي والإرهابي.