المخرج جمال عبد الحميد: مصر بها فنانون عباقرة قادرون على الإبداع

علق المخرج جمال عبد الحميد على فيديو أغنية «مصر أصل الدراما» للنجم مدحت صالح، والذي جاء كإهداء من المتحدة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم، قائلا:" مصر أصل الدراما من الأعمال التي سعدت بتقديمها للشعب المصري.



وتحتوي أغنية «مصر أصل الدراما» على أقدم المسلسلات التاريخية والاجتماعية التي يحبها الجمهور وما زالت خالدة في ذاكرته وقلبه، رغم مرور عشرات السنوات على إنتاجها.



ونوه عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن هذه الأغنية تفاعل معها الجمهور المصري لأنه أعاد ذكريات الزمن الجميل.



وأوضح أن مسلسل ارابيسك وزيزينيا من ابرز الأعمال التي ساهم فيهم، منوها أن زيزينيا امتداد لأرابيسك.



وأردف المخرج جمال عبد الحميد أن مصر بها فنانين عباقرة، وقادرين على الابداع والقيام بأدوار جيدة.