يمن الحماقي: صناعة السينما مهمة ويتخطى إنتاجها السنوي 200 مليار دولار

قالت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن صناعة السينما مهمة ويتخطى إنتاجها السنوي 200 مليار دولار، ومرشحة لان تتضاعف لـ 400 مليار دولار الفترة القادمة.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن السينما صناعة واعدة، ومصر كانت متربعة على عرشها قبل التسعينات، وكانت من الدول الرائدة في صناعة السينما يتم تداول أعمالها في الدول العربية.



وأوضحت يمن الحماقي:" أي صناعة في مصر تحتاج لدعم، ولدينا ما يؤهلنا لذلك، من فنانين واماكن ".



وأكملت أن إنتاجنا من السينما ما زال ضعيف، مقارنة بما نمتلكه من مؤهلات ، ولدينا فنانين مؤهلين للحصول على جوائز الأوسكار.



واختتمت استاذة الاقتصاد:" ننصح بوجود شراكات بين القطاعين العام والخاص في صناعة الدراما والسينما".