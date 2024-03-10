ads
الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد فريق الزمالك، لمواجهة فريق الجونة، على ستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك والجونة في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء بعد غد الثلاثاء بحضور جماهيري .

ويأتي الزمالك قبل مواجهة الجونة في المركز الثالث عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة وذلك من خوض 10 مباريات، بخلاف المباريات المؤجلة للفارس الأبيض.

ويختتم فريق الزمالك، غدا الإثنين تدريباته للقاء الجونة، ويدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا لفرض مزيدا من التركيز على اللاعبين.

كان فريق الزمالك قد خسر نهائي كأس مصر أول أمس الجمعة أمام فريق الأهلي، بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم بالسعودية.

الزمالك الجونة الدوري المصري الممتاز أيمن مصطفى