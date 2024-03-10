وفد إماراتي يزور اليونان لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات الرقمية والحكومية والذكاء الاصطناعي

زار الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مؤتمر الأطراف COP28، اليونان على رأس وفد ضم ممثلين عن جهات حكومية وشركات القطاع الخاص، لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حسبها أفادت قناة سكاي نيوز.

وخلال الزيارة أجرى الوفد الإماراتي عدداً من اللقاءات الثنائية مع كل من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، وجورجوس جرابيتريتيس وزير الخارجية، وكوستاس سكريكاس وزير التنمية.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الخدمات الرقمية والحكومية والذكاء الاصطناعي وبحث الفرص المتاحة، بما يدعم التعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين.