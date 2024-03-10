وزير الزراعة يهنئ العاملين بالقطاع الزراعي والفلاحين بشهر رمضان

تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التهنئة، الى قيادات الوزارة والعاملين بها، والعاملين بالقطاع الزراعي في مصر، وكافة الفلاحين، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال وزير الزراعة، يسرني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ان اتقدم بخالص التهنئة الى جميع العاملين بالوزارة والقطاع الزراعي في مصر، ومزارعيها، داعيا المولى عز وجل بأن يجعلها ايام مباركه علينا جميعا ويجعلنا من المقبولين فى هذا الشهر الكريم.

سائلا المولى عز وجل بأن يعيد علينا جميعا الايام بكل خير، بمناسبة هذا الشهر الكريم، أعاده الله على مصر والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.