فادية عبدالغني: تركيبة شخصيات مسلسل جري الوحوش مختلفة تماما عن الفيلم

قالت الفنانة فادية عبدالغني، إنّها ستشارك في بطولة مسلسل جري الوحوش الذي سيُعرض عبر قناة المحور في شهر رمضان، موضحةً: "قلبي تعلق بسيناريو المسلسل منذ الوهلة الأولى، فهو مسلسل رمضاني 100% يرسخ للقيم والأخلاقيات المجتمعية والدينية".





وأضافت "عبدالغني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "المسلسل يعيد إنتاج قصة فيلم جري الوحوش، والكاتب استخدم الفكرة الأساسية للعمل، ولكن الشخصيات مختلفة تماما على مستوى التركيبة والأحداث".



وتابعت الفنانة: "الفيلم يختلف تماما عن المسلسل، والمسلسل يرسخ لقيمة المثل الشعبي المصري الشهير اجري يا ابن أدم جري الوحوش غير رزقم لن تحوش، وأن الإنسان يجب أن يرضى بما رزقه الله وألا ينسى أخلاقاياته وقيمه ودينه وإنسانيته مقابل جمع أكبر قدر ممكن من المال والعزوة".



