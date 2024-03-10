عايدة رياض عن مسلسل جري الوحوش: كل الأدوار مهمة.. ونرجع إلى أصل الحياة والإنسانية

قالت الفنانة عايدة رياض، إنّ مسلسل جري الوحوش سيشهد مشاركة عدد من نجوم الفن، وسيعرض خلال السباق الدرامي في شهر رمضان.



وأضافت "رياض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "سيشارك فيه فادية عبدالغني وعفاف رشاد، وكل دور في هذا المسلسل بطل، وأوجه التحية للمحارب عبدالحشاد المخرج الجميل الذي ينتمي إلى جيل الوسط من المخرجين".



وتابعت الفنانة: "أسميه بطلا لأن كل الأدوار كانت صعبة جدا بصرف النظر عن أهمية الأدوار، والمسلسل سيتعرض للمبادئ المصرية الجميلة ونرجع إلى أصل الحياة والإنسانية التي نتوه عنها في خضم حياتنا اليومية".

