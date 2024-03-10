ناقد رياضي: حالة سوء تفاهم بين الجهاز الفني للمنتخب ومحمد صلاح

قال الناقد الرياضي أحمد العريان، إنّ هناك حالة سوء تفاهم بين الجهاز الفني للمنتخب الوطني ومحمد صلاح قائد المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي، وكانت البداية من الخطاب الذي أرسله ليفربول إلى اتحاد الكرة يطلب فيه إعفاء لاعبه من الانضمام إلى المعسكر المقبل.

وأضاف "العريان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أكد أن محمد صلاح لم يرد على اتصالات الجهاز الفني، ودتخل وزير أشرف صبحي لتقريب وجهات النظر بين الطرفين لحل الأزمة".

وتابع الناقد الرياضي: "عدم وجود محمد صلاح في معسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة ودية رغم مشاركته في ليفربول أمر عادي، لأنه يريد تجهيز نفسه للمباريات المقبلة حتى لا تتجدد الإصابات".

