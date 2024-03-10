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الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

السيسي يتبادل التهاني مع بن زايد وقيس سعيد بمناسبة رمضان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، حيث تبادل الزعيمان أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعيين الله العلي القدير أن يعيد الشهر المعظم على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير، وأن يديم على شعبي مصر والإمارات الشقيقين الأمان والازدهار.

وصرح الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً كذلك مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، حيث تبادل الرئيسان أصدق التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله عز وجل أن يجعل في هذا الشهر الكريم الخير والسلام والرخاء للشعبين المصري والتونسي الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي رئيس دولة الامارات