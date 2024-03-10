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الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مصر ترحب باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع الأطراف الليبية

مصر وليبيا
مصر وليبيا
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رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الأحد ١٠ مارس الجاري، باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع ضم  رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، في إطار دعم الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، وتعزيز دور المؤسسات الليبية في استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

واعتبرت مصر أن مخرجات هذا اللقاء، تُعد خطوة هامة على مسار تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل، وبما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها.

مصر ترحب باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع الأطراف الليبية باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع ضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي