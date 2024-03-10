تفاصيل نقل قناة "الحياة" لصلاة التراويح من مسجد الحسين

قال محمود التوني، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن صلاة التراويح، هي الحدث الأعظم والأبرز في رمضان.

وأكد التوني، أن شبكة تليفزيون الحياة، ستذيع لجمهورها صلاة التراويح، من مسجد سيدنا الحسين، وهو أمر اعتادت عليه، خلال السنوات الأخيرة، نظرًا للشعبية الكبيرة والاهتمام الجماهيري بالحدث الروحاني العظيم.

وأوضح التوني أن تغطية صلاة التراويح علي قناة "الحياة" تأتي في إطار التعاون الكبير بين الشركة المتحدة ووزارة الاوقاف والنجاح الكبير الذي تحقق بسبب الدعم اللامحدود من الشركة المتحدة ووزارة الأوقاف.

وأعلن التوني، أن القارئ الطبيب، أحمد نعينع، هو أول من يؤم المصلين، الليلة، في صلاة التراويح من مسجد الحسين.

ونشرت وزارة الأوقاف أسماء كبار القراء، الذين يؤمون المصلين بمسجد الإمام الحسين، وتضم كل من: الشيخ أحمد نعينع والشيخ أحمد تميم المراغي والشيخ طه النعماني والشيخ إبراهيم الفشني والشيخ محمود سالمان والشيخ عبد الفتاح الطاروطي والشيخ عبد الناصر حرك والشيخ أحمد عوض والشيخ محمود علي حسن والشيخ محمود عبد الباسط الحسيني.