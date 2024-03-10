الرئيس الفلسطيني يتمنى لشعبه الحرية والاستقلال بمناسبة حلول شهر رمضان

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاحد، عن تمنياته لشعبه المرابط على أرضه بتحقيق آماله بالحرية والاستقلال، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، وقد توقف العدوان والقتل والتشريد والتجويع.

وقال أبو مازن، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: "نسأل الله عز وجل أن يعم الأمن والسلام فلسطين والعالم أجمع، متمنيا من العلي القدير الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرانا الأبطال".

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، قد أعلن قبل قليل أن يوم غد الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.